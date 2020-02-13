Отношения украинцев и россиян друг к другу ухудшились, – социологи

К России сейчас положительно относятся 49% украинцев (отрицательно – 39%), к Украине положительно относятся 42% россиян (отрицательно – 47%). Такие данные приводятся в совместном исследовании российского "Левада-центра" и Киевского международного института социологии (КМИС). В ходе предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2019-го, о хорошем отношении к России говорили 54% украинцев (о плохом – 34%), о хорошем отношении к Украине – 56% россиян (о плохом – 31%).

В Украине опрос проводился 1–12 декабря 2019 года методом личного интервью 2043 человек, проживающих в 110 населенных пунктах. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В России исследование проводилось 23–29 января методом личного интервью по репрезентативной выборке в 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов страны.

48% украинцев (ранее 49%) и 56% россиян (ранее 54%) считают, что Украина и Россия должны быть "независимыми, но дружественными государствами" с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режимов. За закрытие границ и ужесточение пропускных режимов выступили 40% (ранее – 41%) респондентов в Украине и 26% (ранее – 23%) опрошенных в России.

О том, что две страны должны объединиться в единое государство, заявили 5% украинцев (ранее – 3%) и 15% россиян (ранее – 19%).

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