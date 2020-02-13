Комитет ВРУ заявил о невозможности поставок воды в Крым до деоккупации

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека считает невозможной поставку воды в анннексированный Крым до его деоккупации.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По словам чиновника, во время заседания на Комитете была выражена четкая позиция о недопустимости возобновления водоснабжения.

"Представители Комитета выразили четкую позицию относительно недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексированным", – говорится в сообщении.

В свою очередь глава комитета по правам человека Дмитрий Лубинец во время выездного заседания комитета в Херсонской области заявил, что любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными, пишет Крым.Реалии.

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По его мнению, это – попытка торговать гражданами Украины, которые для государства равны и имеют одинаковое право на защиту своих интересов.

"Как мажоритарщика, которого избрали в парламент жители Донбасса, меня возмущает недальновидная, безрассудная позиция некоторых коллег. От них в СМИ звучат предложения обменять оккупированную часть Донецкой и Луганской областей на поставку воды в аннексированный Россией Крым. Это напоминает торговлю живыми людьми, ведь речь идет не о куске территории, а, прежде всего, о наших гражданах", – отметил Лубинец.

По его словам, запасов пресной воды для обеспечения гражданского населения на территории Крыма хватает. И неспособность или нежелание России обеспечить доступ людей к этой воде – это ее ответственность.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе и вывод из ОРДЛО российских военных.

Позже Давид Арахамия заявил, что его слова о возможном восстановлении поставок воды в оккупированный Крым в обмен на контроль над границей на Донбассе являются его личной позицией.