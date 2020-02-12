Вода в Крым в обмен на Донбасс: Арахамия говорит, что идея не его, а телеведущего

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что озвучил свое личное мнение по этому вопросу, хоть ответить на него за 30 секунд эфира нельзя

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его слова о возможном восстановлении поставок воды в оккупированный Крым в обмен на контроль над границей на Донбассе являются его личной позицией. Свою позицию он изложил в Facebook.

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной – Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", – заявил он.

При этом Арахамия подчеркнул, что идея о "компромиссе" при поставках воды в Крым была озвучена ведущим телеканала, а он только озвучил свое личное мнение по этому вопросу.

"Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что на такой "якобы простой вопрос как вода" нельзя ответить за 30 секунд ток-шоу.

"Пусть это будет для меня наукой на будущее. Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которые могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", – заявил Арахамия.

Напомним, 11 февраля Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе и вывод из ОРДЛО российских военных.

Отметим, что такое мнение он озвучил на вопрос ведущего, какая будет у него позиция, если Путин будет требовать, что пойдет на уступки по Донбассу в обмен на возобновление водоснабжения Крыма.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", – сказал Арахамия.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в ответ заявил, что реализация такого компромисса означала бы, что государство предало крымских татар и украинцев Крыма.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что такой вариант сейчас не обсуждается и Арахамия озвучил свое личное мнение.

Как ранее сообщал Фокус:

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию о возможном восстановлении водоснабжения аннексированного Крыма.