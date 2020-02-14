Сутки на Донбассе прошли без потерь

В течение прошлых суток, 13 февраля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела, а именно: рядом с Лебединским, недалеко от населенного пункта Березовое, в районе Славного, вблизи Новомихайловки.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Новолуганского и рядом с Новотошковским.

С началом текущего периода боевики дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь в наших рядах нет.

Как ранее сообщал Фокус:

В среду, 12 февраля, боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет.