ЗАГСы работают круглосуточно. В День святого Валентина поженятся около двух тысяч пар
В Украине сегодня, 14 февраля, планируют зарегистрировать около двух тысяч браков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Ожидаем, что около 2000 тысяч пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов РАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым. Желаем всем любви и хорошего дня", – сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что в Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел госрегистрации заявление о регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день с 08.00 до 24.00.
В прошлом году в День святого валентина зарегистрировали браки 2439 пар, в том числе 359 пар воспользовались услугой Министерства юстиции "Брак в сутки".
Как ранее сообщал Фокус:
- ПЦУ заявила, что День святого Валентина празднуется 12 августа. При этом сам святой не имеет никакого отношения к современному дню всех влюбленных.
- День святого Валентина отметил и знаменитый уличный художник Бэнкси, знаменитый своими граффити на злободневные темы.