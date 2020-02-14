ДТП с украинцами в РФ: в Раховском районе объявлен траур

На Закарпатье в Раховском районе объявлен траур по украинцам, которые погибли в ДТП в Псковской области (РФ). Об этом сообщает пресс-служба Раховской РГА.

"14-16 февраля на территории Раховского района объявлен траур в связи с трагедией, произошедшей ночью, 13 февраля, на трассе Санкт-Петербург-Невель", – говорится в сообщении.

В районе отменены все развлекательно-концертные мероприятия. А на домах и сооружениях органов государственной власти будут приспущены флаги Украины.

В свою очередь, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев рассказал, что установлены личности восьми жертв аварии, передает РИА Новости.

Сообщается, что сегодня в морге Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы проходят экспертизы тел погибших в ДТП. После их завершения следственные органы РФ предоставят разрешения на выдачу тел погибших их родственникам.

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Ранее в Псковской области России на трассе в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой Volvo погибли восемь человек.