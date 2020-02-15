Пограничники РФ задержали в Азовском море судно с украинцами

В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что капитан судна якобы не выполнил требование пограничников РФ об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства россияне нашли более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставную сеть.

При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.

Позже "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк сказала "Интерфаксу", что пока команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств. Она подтвердила, что рыбаки не подчинялись требованиям пограничников и у них не было документов.

Как ранее сообщал Фокус

Летом прошлого года сообщалось, что контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.