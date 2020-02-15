Реинтеграция Донбасса: Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства в целях реинтеграции Донбасса.

По его словам презентация проекта состоится 19 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", – сказал Сивохо.

Соратник Сивохо Иван Толкачев заявил, что платформа создается для "исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса".

"Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа", – сказал Толкачев.

Как ранее сообщал Фокус:

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что народные депутаты саботируют политику президента Украины Владимира Зеленского после того, как в Раде провалили законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО.