Украли больше 250 тысяч гривен. В Николаеве неизвестные взорвали банкомат

В воскресенье, 16 февраля, в Николаеве в отделении банка взорвали банкомат и похитили оттуда деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Инцидент произошел ночью в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульскому районе, где неизвестные выдавив оконное стекло, проникли в отделение банка, после чего взорвали банкомат и украли деньги. В полиции уточняют, что ворам удалось унести с собой более 250 тыс. гривен.

На данный момент полицейские устанавливают личности злоумышленников.

На месте происшествия работали взрывотехники, а также следственно-оперативная группа. Правоохранители подчеркнули, что отделение банка находится в нежилом здании, поэтому при взрыве никто не пострадал.

По факту ограбления начато уголовное производство, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Кроме этого, правоохранители просят возможных свидетелей произошедшего обратиться в полицию, чтобы помочь расследованию и поиску подозреваемых.

Как ранее сообщал Фокус: