Украли больше 250 тысяч гривен. В Николаеве неизвестные взорвали банкомат
В воскресенье, 16 февраля, в Николаеве в отделении банка взорвали банкомат и похитили оттуда деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Инцидент произошел ночью в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульскому районе, где неизвестные выдавив оконное стекло, проникли в отделение банка, после чего взорвали банкомат и украли деньги. В полиции уточняют, что ворам удалось унести с собой более 250 тыс. гривен.
На данный момент полицейские устанавливают личности злоумышленников.
На месте происшествия работали взрывотехники, а также следственно-оперативная группа. Правоохранители подчеркнули, что отделение банка находится в нежилом здании, поэтому при взрыве никто не пострадал.
По факту ограбления начато уголовное производство, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Кроме этого, правоохранители просят возможных свидетелей произошедшего обратиться в полицию, чтобы помочь расследованию и поиску подозреваемых.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Харькове бандиты взорвали банкомат Ощадбанка, но украсть деньги не смогли. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
- Также в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". Установлено, что к преступлению причастны двое мужчин.