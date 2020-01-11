В Харькове бандиты взорвали банкомат Ощадбанка, но украсть деньги не смогли
2020-01-11 15:07:01
Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство
В ночь на субботу, 11 января, в Харькове взорвали банкомат Ощадбанка.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел около четырех утра в филиале банка на проезде Стадионном.
Отмечается, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Правоохранители сообщили, что злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". В столице была введена полицейская операция "Сирена".
- Позже стало известно, что отделение банка было почти полностью разрушено взрывом. Ущерб, помимо украденных денег, оценивается в миллионы гривен.
- Ночью 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги.
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