Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера пытались попасть к арестованному в Болгарии Левину, – СМИ

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались попасть в тюрьму к подозреваемому в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексею Москаленко (Левину) в Болгарии.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в СБУ.

Издание сообщает, что 16 февраля адвокаты Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму в городе Бургас для встречи с Левиным.

Увидеться с Левиным адвокатам Мангера не удалось – власти Болгарии им отказали.

Напомним, 24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году.

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