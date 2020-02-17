В Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей на переходе и пытался скрыться

В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

"Сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля "Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не уменьшил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им и совершил наезд на двух людей", – сказано в сообщении.

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По словам очевидцев, водитель пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции.

Водитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

Как ранее сообщал Фокус:

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9 января в Киеве водитель иномарки наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.