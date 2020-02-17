ФСБ задержала крымчанина за участие в батальоне им. Челебиджихана

Сотрудники ФСБ России задержали на оккупированном полуострове крымчанина, подозреваемого в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", – сказано в сообщении.

По данным российских правоохранителей, впоследствии мужчина вернулся на оккупированный Крым, однако, "имея возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, "продолжив преступную деятельность по участию в батальоне".

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Подозреваемый задержан, суд заключил его под стражу.

Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана начал формирование в 2016 году, его членами преимущественно были крымские активисты. Батальон дислоцировался на админгранице с Крымом в Херсонской области. В России и оккупированном Крыму он признан незаконным вооруженным формированием.

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