Певице Maruv вернули часть украденных из ее машины вещей
Полицейские вернули известной певице Maruv часть украденных из ее автомобиля вещей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что остальное имущество владелице вернут после проведения экспертиз.
Возвращенные Maruv вещи
Задержанным оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.
Maruv также записала видеоролик и посоветовала гражданам всегда обращаться к правоохранителям в случае, если у вас что-то украли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 11 января из машины певицы MARUV вытащили сумку с документами и новогодними подарками.
- В конце января сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который подозревается в краже личных вещей певицы из ее автомобиля.
- Это не первый случай ограбления певицы. В конце марта 2019 года певицу обокрали в аэропорту "Борисполь". Неизвестные вскрыли чемоданы Корсун и забрали оттуда вещи.
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Уже через месяц инцидент повторился. Чемодан, по словам артистки, открыли специальными щипцами.