Бой на линии разграничения закончился, есть погибший, – штаб ООС
Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на линии разграничения закончился.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении.
Штаб ООС сообщает, что у врага один погибший, пять – тяжело раненых.
"Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", – добавили в штабе.
Сейчас ситуация в районе линии разграничения полностью контролируется, подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности.
Напомним, сегодня утром штаб операции Объединенных сил (ООС) сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.
Как ранее сообщал Фокус:
- В течение прошлых суток, 17 февраля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.
- Зеленский заявил, что хочет осенью провести выборы на Донбассе и в Крыму. Президент считает, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром.