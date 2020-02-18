Штаб заявил о распространении фейков о боях возле Золотого

По факту сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе в СМИ распространяются фейки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в информационном пространстве распространяется большое количество "не полностью достоверных сообщений" о наступлении боевиков.

"Просим средства массовой информации пользоваться только проверенной и официальной информацией, поступающей от Командования операции Объединенных сил", – заявили в штабе.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.