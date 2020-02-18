Киевлянин задекларировал почти 460 млн грн дохода за 2019 год
В рамках продолжающейся декларационной кампании наибольшую сумму полученного в 2019 году дохода задекларировал киевлянин – почти 460 млн грн, из которых 200 млн грн получены от наследования имущества и 259,1 млн – другие налогооблагаемые доходы.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Кампания стартовала 1 января и продлится до 1 мая.
За январь декларации подали 20 тысяч граждан, они сообщили о 3,9 млрд грн доходов, что на 9% больше, чем было в январе 2019-го.
Во время кампании по декларированию доходов за 2018 год декларации подали 596 тысяч украинцев, которые показали доходов на 94,4 млрд грн (почти на 27 млрд грн больше, чем годом ранее).
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров обнародовал зарплаты министров их замов за январь. Больше всех получили замминистра иностранных дел Сергей Кислица – 130 тыс. грн, замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко – 103 тыс. грн, замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан – 101 тыс. грн.
- Реальная заработная плата украинцев в 2020 году может увеличиться на 10% – так считает министр экономики Тимофей Милованов.
- В ближайшие три года средняя зарплата в Украине будет расти примерно на 2000 грн ежегодно.
- В госбюджет-2020 заложена минимальная зарплата в 4723 грн.