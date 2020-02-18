"На основе темпов прироста". Разработаны показатели эффективности для оценки глав ОГА

Правительство разработало ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки деятельности глав обладминистраций (ОГА). На их основе будут ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к нему систему мотивации. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Составление KPI для менеджмента (в бизнесе или в государственном секторе) – всегда непростая задача. Но если в вашей системе есть однородные элементы (то есть элементы, которые можно между собой сравнивать), то задача облегчается", – написал он.

В систему заложены такие принципы:

показатели сформулированы таким образом, чтобы все регионы могли сравниваться между собой. Обычно они привязаны к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития;

показателей не может быть много, желательно не более 25;

в перечень включены только те показатели, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние;

показатели должны постоянно обновляться, но немного. С одной стороны, какие-то задачи могут становиться менее актуальными, а с другой – система должна быть постоянной.

Сам перечень показателей выглядит так:

Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием. Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением. Расширение сети опорных заведений общего среднего образования. Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом. Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания. Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь. Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи. Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения. Уровень охвата прививками. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция. Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет. Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности. Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой). Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности. Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития". Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека. Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области. Объем доходов сводного бюджета области. Объем капитальных расходов сводного бюджета области. Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы). Стоимость закупок в электронной системе закупок. Открытые торги, относящиеся к сфере их управления. Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов

Первое подведение итогов на основе этих KPI будет по результатам первого квартала.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Позже Зеленский поддержал привязку оплаты труда топ-чиновников к средней зарплате в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Алексей Гончарук получил в январе 33 тыс. грн (без налогов и сборов). Среди министров за январь больше всего зарплата начислена главе МИД Вадиму Пристайко (68 тыс.), министру инфраструктуры Владиславу Криклию (52,7 тыс.) и министру внутренних дел Арсену Авакову (47 тыс. грн). Меньше всего получил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 12 тыс. грн. Также министрам начислены премии, которые они получат в феврале, в размере от 9 до 42 тыс. грн.

Большая диспропорция в оплате труда топ-чиновников и рядовых работников бюджетной сферы свидетельствует об отсутствии эффективного управления государственными финансами.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563 грн заработной платы. В среднем это около 53 тыс. грн в месяц.

Как ранее сообщал Фокус: