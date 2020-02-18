Россия в три раза увеличила военный потенциал возле границ Украины, – разведка

Россия с 2014 года в три раза увеличила военный потенциал возле границ Украины.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-центр Минобороны.

По прогнозам Главного управления разведки, к 2022-2023 годам ударные группировки российской стороны уже смогут проводить полноценное стратегическое наступление в Украине без дополнительной мобилизации.

"Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс", продолжается развитие новой ракетной системы "Cармат".

По словам Вадима Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Ранее Скибицкий говорил, что украинская разведка неоднократно фиксировала вдоль украинской границы и на территории аннексированного Крыма российские комплексы "Искандер", дальность поражения которых несет угрозу далеко за пределы нашей страны.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения.