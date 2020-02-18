У Путина отреагировали на бои возле Золотого
2020-02-18 13:25:54
В Кремле не знают, что могло спровоцировать этот бой
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего сегодня боя на Донбассе, после можно будет делать выводы.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле не знают, что могло спровоцировать этот бой, но Россия видела сообщения о жертвах с двух сторон. В связи с этим Кремль "выражает сочувствие".
"В ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - заявил Песков.
По словам Пескова, утверждения о том, что Кремль может иметь влияние на Донецк и Луганск, а также несет ответственность за происходящее на Донбассе, являются "совершенно неправильной формулировкой".
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения.