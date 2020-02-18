У Путина отреагировали на бои возле Золотого

В Кремле не знают, что могло спровоцировать этот бой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего сегодня боя на Донбассе, после можно будет делать выводы.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле не знают, что могло спровоцировать этот бой, но Россия видела сообщения о жертвах с двух сторон. В связи с этим Кремль "выражает сочувствие".

"В ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - заявил Песков.

По словам Пескова, утверждения о том, что Кремль может иметь влияние на Донецк и Луганск, а также несет ответственность за происходящее на Донбассе, являются "совершенно неправильной формулировкой".

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.