Погода установила шестой за февраль рекорд в Киеве

8 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла 5,9°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Это уже шестой температурный рекорд в феврале.

Метеорологическая весна в столице началась 10 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: