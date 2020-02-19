Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

В отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело о возможной коррупции.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от гражданина, фамилия которого не указывается.

В иске гражданин отмечает, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефьодовым, которая периодически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий, по информации заявителя, государству был якобы нанесен ущерб на более чем 40 миллионов гривен.

НАБУ изначально отказало в расследовании этих событий, но 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефьодова.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.