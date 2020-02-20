Эвакуация украинцев из Уханя: Самолет прилетел в "Борисполь"

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь". Перед этим он на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борт пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сошли на землю два гражданина Казахстана.

Украинцев разместят на двухнедельный карантин. Ранее в МОЗ сообщили, что выбрали для этого четыре места, но называть их не стали. Накануне информация о возможном размещении украинцев в санатории в Микулинцах (Тернопольская область) вызвала протесты местных жителей. На этом фоне президент Владимир Зеленский даже пригрозил поселить эвакуированных в особняках политических деятелей, которые занимаются подстрекательством.

Также с ночи начались протесты в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители боятся, что эвакуированных поселят в санатории на территории населенного пункта и перекрывают дороги. На месте сейчас находится глава Полтавской ОГА.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.