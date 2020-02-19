Самолет с украинцами вылетел из Уханя. СМИ назвали больницу, куда разместят эвакуированных

2020-02-19 20:34:01

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Приблизительное время прилета в Украину – 8 часов утра 20 февраля

Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

Об этом говорится на сайте посольства Украины в Китае.

Отмечается, что самолет поднялся в воздух в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Приблизительное время прилета в Украину – 8 часов утра 20 февраля.

По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Самолет, Ухань

Как сообщают "Українські новини", Киевская облгосадминистрация заявила Министерству здравоохранения о готовности больницы в Мироновке принять эвакуированных людей из китайского Уханя.

По данным СМИ, на территории Киевской области возможно размещение эвакуированных граждан в коммунальном некоммерческом предприятии Киевского областного совета "Областная больница восстановительного лечения", которая находится по адресу ул. Пироженко,1 в Мироновке.

Эта больница рассчитана на 75 койко-мест, возможно размещение в одно-, двух- или четырехместных палатах, есть пищеблок, прачечная и отдельно огражденная территория.

Отмечается, что для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 человека, которые сейчас там проходят лечение.

Как ранее сообщал Фокус:

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