Украинцев, эвакуированных из Уханя, отвезут в "Новые Санжары". Местные жители протестуют

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцы, которых эвакуировали из Уханя, будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполициею и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба", - говорится в сообщении.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных. Об этом сообщает местное издание kolo.news.

"Людям ничего не объясняют, сейчас на трассе собралось более тысячи человек. Активных уже полиция начала "паковать" в автозаки. Один из полицейских сказал, что они ничего не знают, у них "операция Карантин", никто из представителей властей к людям не вышел", – рассказал местный житель Андрей.

Владельцев автомобилей призывают собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

УНИАН сообщает, что глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Новых Санжарах встречается с пикетчиками.

"Сейчас уже нахожусь в Новых Санжарах, где люди перекрыли дороги. Разбираемся в ситуации. В любом случае призываю быть взвешенными и сдержанными. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Они возвращаются домой. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции", – отметил Синегубов.

Силовики подтягивают подкрепление с бронетехникой.

"Хотя местные власти и не получили официальной информации о возможном карантинном заселении людей, которые находились на территории распространения коронавируса, люди собрались, чтобы обезопасить себя и свои семьи от инфицирования. Ведь распространения вируса станет возможным, если у нас разместят упомянутых граждан. При этом всем мы прекрасно понимаем, что этот медицинский центр находится в пределах населенного пункта. Нет достоверной информации, кого должны привезти на карантин. Решение общины – не допускать в санаторий никого из эвакуированных. Население выражает свой протест", – заявил глава местной общины Валентин Ивашина, передает "Тижневик Ехо".

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.