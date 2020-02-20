Чета Зеленских почтили память Героев Небесной Сотни
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская утром 20 февраля приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.
"Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов. Прозвучали поминальные колокола", – говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба КГГА, сегодня во всех районах столицы пройдут торжественные и мемориальные мероприятия, посвященные памяти событий 6-летней давности.
"20 февраля официальные мероприятия в связи с Днем Героев Небесной Сотни состоятся на Аллее Героев Небесной Сотни", – говорится в сообщении.
В 15:00 начнется концерт памяти, на котором выступят: "TaRuta", "Хорея Козацька", Сестры Тельнюк, "Рутения", Ярема Шевчук, лидер группы "Мандри" Сергей Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михаил Хай, Зеник, Владимир Гонский, Руслана Лоцман, проект Ларисы Руснак "Ветер с востока".
Кроме того, в 18:00 на Майдане Незалежности состоится художественное общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы".
Сегодня также ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесут соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.
Согласно Указу президента Украины, День Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- На улице Грушевского в Киеве неизвестный разбил мемориал, установленный в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне.
- 13 мая прошлого года в центре Киева начались подготовительные работы к строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни.
- В шестую годовщину расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.