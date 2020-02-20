"Охрана будет серьезнее, чем у президента". Зеленский осудил протесты в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты против приема эвакуированных украинцев из Китая.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, меры безопасности – беспрецедентные, власть сделала все возможное и невозможное, чтобы гарантировать – вирус в Украине не попадет.

"Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах", – сказал президент.

"Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии"

Президент привел пример Франции, которая также эвакуировала людей из Уханя.

"Их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома", – заявил Зеленский.

"К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они – почти как дети", – добавил он.

Напомним, при въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь". Перед этим он на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.