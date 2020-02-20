Под Тернополем устроили молебен: боятся, что к ним привезут эвакуированных из Уханя

В пригороде Тернополя, на въезде в санаторий "Медоборы", местные жители устроили молебен, опасаясь размещения там на карантин эвакуированных из китайского города Ухань украинцев. Об этом передает местный ресурс Файне місто.

Местные жители говорят, что молебен направлен против опасности эпидемии коронавируса в регионе.

На подъезде к санаторию еще вчера вечером собрались сотни людей. Туда приехали жители Микулинцев, Конотоповки и других окрестных сел.

Как пишет ресурс, местные жители "настроены решительно" и собирались там дежурить, "чтобы защитить семью от коронавируса".

Напомним, Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке.

До приземления в "Борисполе", борт на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.