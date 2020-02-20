Эвакуация украинцев из Уханя: Самолет после дозаправки в "Борисполе", улетел в Харьков

2020-02-20 11:25:15

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По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сошли на землю два гражданина Казахстана

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке, в Харьков.

До приземления в "Борисполе", борт на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борт пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сошли на землю два гражданина Казахстана.

Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • В списки эвакуированных не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации.
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