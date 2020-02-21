Размещенные в Новых Санжарах украинцы показали, куда их привезли

Украина
Одна из эвакуированных украинок пожаловалась, что ее ударило током в душе

Одна из эвакуированных из китайского города Ухань украинок, Александра Волкова, прокомментировала условия, в которых будут проходить карантин размещенные в медицинском центре "Новые Санжары" люди.

В своем Instagram Stories она опубликовала видео из комнаты, в которой ее поселили.

На нем видно, что в комнатах расположены старые кровати и мебель. На дверях отсутствует замок, но зато есть ключ. Также украинка жалуется, что ее ударило током в душе.

В своих комментариях, женщина была не в силах себя сдержать от употребления ненормативной лексики.

"Вот это наша комната. Вот этот душ *** меня током. Вот эта дверь не закрывается, что с ней?",  – возмущается украинка.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.