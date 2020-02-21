Языковой омбудсмен хочет "нормальную рэп-культуру" и стендап на украинском языке

Для того, чтобы украинский язык стал не только официальным, Украине нужна "нормальная украиноязычная рэп-культура".

Такое мнение выразила языковой омбудсмен Татьяна Монахова, пишет Интерфакс-Украина.

"Пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском, пока не будет стендаперов и комиков на украинском, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения", – говорит Монахова.

Омбудсмен подчеркнула, что украинский язык должен быть престижным, выгодным и интересным.

"По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу центра Разумкова от 21 января, 80% украинцев считают, что госслужащие в рабочее время должны говорить на украинским языке.