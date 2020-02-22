В Украине уже производят свои собственные тесты на коронавирус, – Данилов

В Украине готовы первые тесты на коронавирус собственного производства.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Укринформ.

"Как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наших два ведущих института начали изготавливать наши украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы", – сообщил Данилов.

По его словам, врачи также будут раз в три дня забирать образцы у эвакуированных и всех, кто находится в санатории и отвозить их на экспертизу в Киев.

Пресс-служба СНБО сообщает, что уже сегодня первые образцы прибудут в столицу.

Информацию по исследованиям обещают предоставлять общественности по мере ее готовности.

Сейчас Данилов находится в Новых Санжарах и по поручению президента Владимира Зеленского ознакамливается с ситуацией, которая сложилась вокруг эвакуированных из Уханя.

Вместе с Даниловым на брифинге в Новых Санжарах был и замглавы Минздрава Дмитрий Коваль.

"Результаты утреннего медицинского обследования – положительные: ни у одного человека, находящегося в обсервации, не выявлены признаки заболевания", – сообщил он.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.