Зеленский наградил 90-летнего хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского танцора и хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", – сказано в тексте указа.

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24 февраля Чапкису исполняется 90 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

По случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями. Всего награды получили 25 волонтеров. Среди них – волонтер Виталий Дейнега, который получил Крест Ивана Мазепы. Орденом "За заслуги" 3-й степени награжден и шоумен Сергей Притула.