Корабли ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Ураины "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны провели учебные стрельбы в Азовском море. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что военные корабли отработали совместный выход в море.
Несмотря на шторм, экипажи из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм поразили все учебные цели, находившиеся на расстоянии около 1 километра.
В штабе ООС отметили, что морские учения ВМС Украины не обошли вниманием катера российской ФСБ. Они вышли на связь, запросили координаты украинских катеров и предупредили об особом статусе прохождения Керченского пролива.
Как ранее сообщал Фокус:
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