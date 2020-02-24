Корабли ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Ураины "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны провели учебные стрельбы в Азовском море. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что военные корабли отработали совместный выход в море.

Несмотря на шторм, экипажи из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм поразили все учебные цели, находившиеся на расстоянии около 1 километра.

В штабе ООС отметили, что морские учения ВМС Украины не обошли вниманием катера российской ФСБ. Они вышли на связь, запросили координаты украинских катеров и предупредили об особом статусе прохождения Керченского пролива.

Как ранее сообщал Фокус: