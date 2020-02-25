В Днепре на остановке общественного транспорта произошла стрельба

В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба.

Об этом сообщает Информатор.

Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes G-class. Рядом – патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу.

Пострадали несколько человек – у них ранения ног и шеи.

По данным источников издания, водитель Mercedes GL-class обратился к патрульному экипажу. Он рассказал, что его преследуют. Водитель продолжил движение в сопровождении полиции, но на улице Титова его заблокировала Toyota Land Cruiser. Из нее выбежали люди и, размахивая оружием, начали стрелять.

Пострадавших госпитализировали в 16 городскую больницу. Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылась. Для поимки злоумышленника введен план "Сирена".

Как ранее сообщал Фокус: