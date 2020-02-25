В Днепре на остановке общественного транспорта произошла стрельба
В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба.
Об этом сообщает Информатор.
Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes G-class. Рядом – патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу.
Пострадали несколько человек – у них ранения ног и шеи.
По данным источников издания, водитель Mercedes GL-class обратился к патрульному экипажу. Он рассказал, что его преследуют. Водитель продолжил движение в сопровождении полиции, но на улице Титова его заблокировала Toyota Land Cruiser. Из нее выбежали люди и, размахивая оружием, начали стрелять.
Пострадавших госпитализировали в 16 городскую больницу. Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылась. Для поимки злоумышленника введен план "Сирена".
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 января в Киеве произошла стрельба, в ходе которой пострадал мужчина. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, на территории Гидропарка. Огонь из травматического пистолета открыли трое мужчин.
- А в Одесской области мужчина стрелял из ружья по детям, шумевшим под окнами. К счастью, никто из детей не пострадал.