Экс-директор "Киевавтодора" назначен заместителем главы КГГА
Киевский городской глава Виталий Кличко назначил Александра Густелева заместителем главы Киевской городской государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Александр Густелев был начальником подрядного специализированного предприятия дорожного ремонтно-строительного управления "Киевавтодора", главой правления дорожного предприятия ПАО "Черкасский асфальтобетонный завод" и заместителем генерального директора "Киевавтодора". Гендиректором Густелев стал в 2015 году.
Александр Густелев — родился 6 сентября 1971 года. С 1990 до 2005 года прошел трудовой путь от слесаря Харьковского завода тракторных самоходных шасси до начальника Службы автомобильных дорог.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кличко занял 17-е место в рейтинге журнала Фокус "100 самых влиятельных украинцев – 2019".
- Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.
- Под Новый год, 28 декабря, Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по реконструированному Шулявскому мосту.