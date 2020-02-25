Экс-директор "Киевавтодора" назначен заместителем главы КГГА

Киевский городской глава Виталий Кличко назначил Александра Густелева заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Александр Густелев был начальником подрядного специализированного предприятия дорожного ремонтно-строительного управления "Киевавтодора", главой правления дорожного предприятия ПАО "Черкасский асфальтобетонный завод" и заместителем генерального директора "Киевавтодора". Гендиректором Густелев стал в 2015 году.

Александр Густелев — родился 6 сентября 1971 года. С 1990 до 2005 года прошел трудовой путь от слесаря Харьковского завода тракторных самоходных шасси до начальника Службы автомобильных дорог.

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