"Задайте вопрос Минрегиону". В Киевтеплоэнерго винят Кабмин в аномальных платежках за тепло

Директор "Энергосбыта" Киевтеплоэнерго Константин Лопатин заявил, что аномальные платежки за отопление приходят по вине Кабмина, который отменил старую и приостановил вступление в силу новой "Методики распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг". Об этом он сообщил корреспонденту Фокуса во время встречи с жильцами одного из "проблемных" домов столицы.

В октябре 2018 года Минрегион утвердил новую "Методику распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг". Документ, среди прочего, устанавливает долю МОП от общего потребления дома. Если раньше 20-30% всего потребления дома равномерно распределялось между квартирами, вне зависимости от наличия индивидуальных счетчиков, то теперь для домов высотой в 6 и выше этажей – только 10%. В итоге на жителей квартир без счетчиков фактически ложится основная нагрузка за отопление дома в целом.

Лопатин заявил, что на данный момент старая методика отменена, а вступление в силу новой приостановлено до апреля 2020 года, однако компания ее уже частично использует ввиду необходимости как-то рассчитывать плату за отопление МОП.

"Задайте вопрос Минрегиону, Кабмину. У нас в стране есть органы, ответственные за проведение регуляторной политики", — сказал Константин Лопатин в ответ на вопрос корреспондента Фокуса о том, почему одна методика была отменена, а введение другой приостановлено. В то же время директор "Энергосбыта" отметил, что компания пока не применяет доначисления квартирам, которые подают нулевые или низкие показания индивидуальных счетчиков и не смог объяснить, почему компания использует только определенную часть новой методики.

Напомним, такие случаи начисления рекордных сумм за отопление не редкость. В частности, киевлянка Елена Тищенко, которая получила платежку за отопление за январь на 53 тыс. грн. Она собирается написать заявление в полицию на Киевтеплоэнерго и хочет требовать возмещения морального ущерба. В компании в свою очередь пообещали провести ей перерасчет.

Фокус разбирался, откуда берутся аномальные платежки и что делать в таких случаях.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.