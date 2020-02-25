По решению ЕСПЧ Украина выплатит компенсации пяти люстрированным чиновникам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины". Таким образом суд подтвердил, что закон "Об очищении власти" (люстрации) нарушил права украинских чиновников.

Данное решение принято 24 февраля и оно является окончательным.

В течение трех месяцев правительство должно выплатить пятерым заявителям по 5 тыс. евро плюс "любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве моральной компенсации". Кроме того, оно должно компенсировать заявителям судебные расходы (в сумме 2,7 тыс. евро).

Также суд пришел к выводу о том, что требования заявителей о выплате потерянной ими заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.

Напомним, 17 октября 2019 года ЕСПЧ вынес решение по иску бывшего замначальника управления кадров Генеральной прокуратуры Вячеслава Поляха. С ним заявителями были еще четыре люстрированных чиновника: бывший первый заместитель начальника следственного управления Министерства доходов Николаевской области Дмитрий Басалаев; бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь; бывший начальник налоговой инспекции города Яремча Роман Якубовский; бывший заместитель управления аграрно-промышленного комплекса Александровской райгосадминистрации Донецкий области Сергей Бондаренко.

ЕСПЧ тогда решил, что имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека в отношении трех заявителей (право на справедливое судебное разбирательство), и ст. 8 Конвенции в отношении всех заявителей (право на уважение частной жизни) в части того, как увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

Суд отметил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры относительно их увольнения уже идут более четырех с половиной лет и до сих пор не завершены. Относительно вопроса по ст. 8 Конвенции, ЕСПЧ не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти бывшего президента Виктора Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако суд решил, что закон "Об очищении власти" применяется к очень широкому кругу лиц, что привело к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Коммуничтической партии до 1991 года.

Закон не учитывает личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента.

18 января 2020 года Украина обжаловала это решение, но жалоба не была удовлетворена.

Закон "Об очищении власти" (люстрации) вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что должны быть уволены лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию.

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