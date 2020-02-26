Не разделяет текущую политику. И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук 26 февраля, объявил о своей отставке.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, уже сегодня он сложит обязанности главы "Укрэнерго". Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", – пишет Ковальчук.

Он заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно "политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики".

"Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", – написал он.

По его словам, на протяжении длительного времени работа Укрэнерго блокируется "действиями или бездействием" Минэнерго, в связи с чем компания, в частности, была вынуждена защищать свои интересы в судебном порядке.

Также, Ковальчук говорит, что сертификация Укрэнерго как независимого оператора по европейским стандартам отложена на неопределенный срок, поскольку необходимые изменения в законодательство так и не были инициированы профильным министерством.

Как ранее сообщал Фокус:

2 декабря в Минэнерго заявили о готовящейся смене руководства стратегических компаний, в т.ч."Нафтогаза" и НЭК "Укрэнерго". При этом, действующие руководители этих компаний смогут принять участие конкурсе.