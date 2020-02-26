НАБУ сообщило о подозрении экс-чиновникам Службы внешней разведки из-за махинаций с госзакупками

Бывшим чиновникам Службы внешней разведки Украины сообщено о подозрении по делу о злоупотреблении служебным положением при осуществлении госзакупок.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, в период с августа по декабрь 2014 года бывший первый заместитель главы СВРУ, экс-чиновник СВРУ и исполняющий обязанности руководителя государственного предприятия организовали государственную закупку оборудования, которое фактически невозможно было поставить.

"Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату. Однако, оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", – сказано в сообщении.

В результате противоправной деятельности должностных лиц государству был нанесен ущерб на 2,2 млн гривен.

Как ранее сообщал Фокус: