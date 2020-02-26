В Украине назначили ответственного по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге сообщил о восстановлении должности Главного санитарного врача Украины. Им назначен заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

"Мы назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня лично этот человек будет, в том числе, координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции (коронавируса)", – сказал Гончарук.

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая в интервью Интерфакс-Украина заявила, что эту должность восстанавливают "по просьбе президента".

"Я с сентября постоянно говорила специалистам в Минздраве о необходимости подготовить инструкцию и порядок реагирования на эпидемические угрозы и опасности... На сегодня у нас уже есть несколько разработанных документов и проект закона о системе общественного здоровья, который должен упорядочить эти вопросы и дал бы четкий ответ на то, каким должен быть контроль. То есть, на сегодня принятие решения о назначении санитарного врача является необходимым шагом, пока мы не получим новый закон", – сказала Скалецкая.

Согласно действующему Закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях режима чрезвычайного положения полномочия вносить МОЗ представление для принятия решения об обращении к КМУ с предложением об установлении карантина имеет Главный санитарный врач Украины.

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