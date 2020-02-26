Стали известны результаты тестов эвакуированных из Уханя украинцев на коронавирус

Украина
Тесты показали негативный результат

Министерство здравоохранения получило результаты тестов на коронавирус украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

"Мы получили первые результаты исследований проб, которые были взяты у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах. Они – негативные", – заявил Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.