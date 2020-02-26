В Киеве 101 путепровод "устал" и требует срочного ремонта, – КГГА
В Киеве завершили проверку всех путепроводов и мостов – срочный ремонт требуется 101 сооружению. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По словам заместителя главы КГГА Александра Густелева, первоначально специалисты "Киевавтодормоста" проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта и реконструкции.
В частности, дополнительно обследуют девять путепроводов: Индустриальный, Лыбидской, Дегтяревский, возле станций метро "Позняки" и "Осокорки". На этих объектах уже демонтировали части бетона, который плохо держался.
Пять сооружений уже ремонтируют: Борщаговский путепровод, мост метро через Русановский пролив, пешеходный мост у кинотеатра "Лейпциг", пешеходный мост на пересечении ул. Василенко и просп. Любомира Гузара, а также путепровод возле метро "Шулявская".
Работы ведутся также на трамвайном путепроводе над проспектом Шухевича и рядом с метро "Харьковская".
В КГГА сообщили, что последние пять лет отремонтировали 74 сооружения, 14 из которых – капитально.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-директор "Киевавтодора" Александр Густелев назначен заместителем главы КГГА.
- Мэр Киева Виталий Кличко занял 17-е место в рейтинге журнала Фокус "100 самых влиятельных украинцев – 2019".
- Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.
- Под Новый год, 28 декабря, Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по реконструированному Шулявскому мосту.