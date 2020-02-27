Вчера на Донбассе погиб водитель мотопехотного отделения Грынь
За прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец погиб, еще двое – ранены.
Об этом сообщает штаб ОС.
Традиционно боевики били из запрещенного Минскими соглашениями вооружения: минометов 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
6 обстрелов пришлись на район ответственности "Восток". Под огонь попали позиции ВСУ у Марьинки, Павлополя и Авдеевки.
По направлению "Север" противник обстрелял позиции украинской армии у Орехового, Новотошковского и Луганского.
Также гранатометные и пулеметные выстрелы были слышны у Золотого-4, но вне пределов участка разведения сил.
Вследстве подрыва на неизвестном устройстве вчера погиб боец ВСУ Дмитрий Грынь, еще двое получили ранения.
Родом Грынь был из Шостки, родился в 1992 году. Ряды ВСУ пополнил в 2019-м – пришел в армию по контракту.
В армии служил старшим водителем мотопехотного отделения. Погиб при выполнении боевого задания.
С начала текущих суток обошлось без обстрелов, потерь и ранений.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.