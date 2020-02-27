Вчера на Донбассе погиб водитель мотопехотного отделения Грынь

За прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец погиб, еще двое – ранены.

Об этом сообщает штаб ОС.

Традиционно боевики били из запрещенного Минскими соглашениями вооружения: минометов 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

6 обстрелов пришлись на район ответственности "Восток". Под огонь попали позиции ВСУ у Марьинки, Павлополя и Авдеевки.

По направлению "Север" противник обстрелял позиции украинской армии у Орехового, Новотошковского и Луганского.

Также гранатометные и пулеметные выстрелы были слышны у Золотого-4, но вне пределов участка разведения сил.

Вследстве подрыва на неизвестном устройстве вчера погиб боец ВСУ Дмитрий Грынь, еще двое получили ранения.

Родом Грынь был из Шостки, родился в 1992 году. Ряды ВСУ пополнил в 2019-м – пришел в армию по контракту.

В армии служил старшим водителем мотопехотного отделения. Погиб при выполнении боевого задания.

С начала текущих суток обошлось без обстрелов, потерь и ранений.

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