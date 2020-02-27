Участки под жилье для переселенцев из Крыма определят в ближайшее время, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни специалисты из Турции приедут в Украину, чтобы выбрать участки для строительства 500 квартир для крымских переселенцев в рамках договоренности президентов Украины и Турции.
Об этом Зеленский заявил на форуме "Время Крыма", передает Укринформ.
"Мы договорились вместе с Президентом Эрдоганом, с Турцией построить 500 квартир для крымских переселенцев. В ближайшие дни турецкая сторона приезжает в Украину, чтобы выбрать участки для строительства", – сказал Зеленский.
Он добавил, что государству также необходимо бороться за украинскую молодежь, которая живет в Крыму, упрощать ей доступ к образовательным услугам и способствовать обустройству жизни в Украине.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что турецкие власти обеспечат жильем около пятисот семей крымских татар.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".
- Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
- Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании 18 декабря приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Резолюция осуждает изменение Россией демографической картины в Крыму путем переселения туда своего населения, а также "призывает Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение в Украину".