На украинской границе измерили температуру 75 тысячам въезжающих, – ГПСУ

Украина
Ситуация на границе стабильная и контролируемая

Пограничники провели температурный скрининг 75 тысячам человек, въезжающих в Украину.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 112 Украина.

По его словам, ситуация на границе стабильная и контролируемая, повышенной температуры или признаков заболеваний не обнаружено. 

"К счастью, за минувшие сутки ни одного человека, который бы имел повышенную температуру тела или признаки заболеваемости, мы не обнаружили. Отмечу, что температурному скринингу всего было подвергнуто почти 75 тыс. человек, которые следовали на въезд в Украину", – рассказал он.

Как ранее сообащал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.