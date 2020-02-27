На украинской границе измерили температуру 75 тысячам въезжающих, – ГПСУ

Пограничники провели температурный скрининг 75 тысячам человек, въезжающих в Украину.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 112 Украина.

По его словам, ситуация на границе стабильная и контролируемая, повышенной температуры или признаков заболеваний не обнаружено.

"К счастью, за минувшие сутки ни одного человека, который бы имел повышенную температуру тела или признаки заболеваемости, мы не обнаружили. Отмечу, что температурному скринингу всего было подвергнуто почти 75 тыс. человек, которые следовали на въезд в Украину", – рассказал он.

Как ранее сообащал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.