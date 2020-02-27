В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возврата эвакуированного автомобиля

Киевские власти ввели функцию возврата эвакуированных авто, а также возможность оплаты штрафа за эвакуацию и хранение авто на штрафплощадке через приложение городских сервисов Kyiv Smart City. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

Функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировала Инспекция по парковке и только для киевлян, которые связали данные автомобиля с профилем в приложении.

"Если транспорт эвакуировали, пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возврата", – отметили в КГГА.

Кроме того, в разделе "Эвакуация" пользователь сможет самостоятельно проверить эвакуирован его автомобиль или нет, введя номер автомобиля в поиск.

"Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля", – отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Как ранее сообщал Фокус:

В приложении Kyiv Smart City киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, приобрести одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или воспользоваться афишей городских событий.

В январе сообщалось, что тариф за парковку в центральной части Киева планируют увеличить до 50 грн в час (сейчас тариф 10 грн).