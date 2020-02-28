В Одессе подсудимый пронес гранату в суд и угрожал себя подорвать
В Приморском райсуде Одессы один из подсудимых, доставленный под конвоем, сумел пронести с собой в суд гранату.
Как сообщает пресс-служба полиции, находясь в клетке для подсудимых, он достал гранату, выдернул чеку и потребовал, чтобы в суд приехал прокурор области. В противном случае, он угрожал себя подорвать.
"Единственное мое требование – справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что в данный момент происходит", – заявил он.
Из здания суда в экстренном порядке были эвакуированы посетители и работники.
Был введен специальный оперативный план "Заложник". На место направили взрывотехников, следственно-оперативную группу, кинологов, сотрудников ГосЧС.
В суд также приехал начальник областной полиции Олег Бех и лично провел переговоры с мужчиной. После этого "предмет, похожий на гранату", удалось забрать.
После происшествия Бех рассказал журналистам о ходе переговоров.
"Человек проходит подозреваемым в убийстве. Он сообщил, что не причастен к указанному преступлению, требует освободить его из-под стражи и отпустить домой. Сообщил, что три года не видел семью и очень хочет увидеть свою жену. Мы определились с тем, что его временно переведут в ИТТ. Сегодня будет открыто служебное расследование, каким образом взрывоопасный предмет или его муляж пронесут в суд и кто именно передал ему кулек с едой, откуда он достал эту гранату", – сказал полицейский.
По данным Думской, подсудимого зовут Вячеслав Гарькавый. Он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.
На видео присуствует ненормативная лексика
Как ранее писал Фокус:
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