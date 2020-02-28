В Одессе подсудимый пронес гранату в суд и угрожал себя подорвать

В Приморском райсуде Одессы один из подсудимых, доставленный под конвоем, сумел пронести с собой в суд гранату.

Как сообщает пресс-служба полиции, находясь в клетке для подсудимых, он достал гранату, выдернул чеку и потребовал, чтобы в суд приехал прокурор области. В противном случае, он угрожал себя подорвать.

"Единственное мое требование – справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что в данный момент происходит", – заявил он.

Из здания суда в экстренном порядке были эвакуированы посетители и работники.

Был введен специальный оперативный план "Заложник". На место направили взрывотехников, следственно-оперативную группу, кинологов, сотрудников ГосЧС.

В суд также приехал начальник областной полиции Олег Бех и лично провел переговоры с мужчиной. После этого "предмет, похожий на гранату", удалось забрать.

После происшествия Бех рассказал журналистам о ходе переговоров.

"Человек проходит подозреваемым в убийстве. Он сообщил, что не причастен к указанному преступлению, требует освободить его из-под стражи и отпустить домой. Сообщил, что три года не видел семью и очень хочет увидеть свою жену. Мы определились с тем, что его временно переведут в ИТТ. Сегодня будет открыто служебное расследование, каким образом взрывоопасный предмет или его муляж пронесут в суд и кто именно передал ему кулек с едой, откуда он достал эту гранату", – сказал полицейский.

По данным Думской, подсудимого зовут Вячеслав Гарькавый. Он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

На видео присуствует ненормативная лексика

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