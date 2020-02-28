В киевском метро разрешили бесплатно провозить музыкальные инструменты

Депутаты Киевского городского совета внесли некоторые изменения в правила пользования метрополитеном. Так, теперь можно будет бесплатно провозить в метро музыкальные инструменты в чехлах или других упаковках.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Депутат Киеврады Виктория Муха рассказала, что при утверждении новых норм пользования метро произошла техническая ошибка. Музыкальные инструменты запретили провозить в метро, хотя такое правило действовало с 1995 года.

"После принятия новых правил пользования метрополитеном в депутатские корпуса обращаются преподаватели, студенты, музыканты об оплате за перевозку музыкальных инструментов. Для них – это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Нашим решением мы исправили этот пробел", – подчеркнула Виктория Муха, которая является соавтором соответствующего решения.

Новые правила пользования метро были утверждены в ноябре 2019 года. Согласно с ними, запрещено попрошайничать, заниматься агитацией, совершать предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.

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