На всех станциях столичного метро появятся дефибрилляторы

Первоначально планировалось оснастить 20 станций

В текущем году на каждой станции столичного метро появятся дефибрилляторы.

Об этом сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Отмечается, что оснащение станций метрополитена системой запуска сердца предусмотрено одним из 23 проектов Общественного бюджета столицы.

"Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, но, учитывая важность проекта, сегодня их количество увеличилось до 52. То есть на всех станциях будут установлены дефибрилляторы", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее заместитель мэра Киева Максим Бахматов заявил, что весной в киевском метрополитене может повиться 4G-интернет.